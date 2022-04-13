Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, TÜGVA’lıya ‘adrese teslim’ görev verildi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Tartışmalı kadroların son örneği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında belirlediği özel şartların, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden olması üzerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ni değiştirmişti. Yönetmeliğe, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklenmişti.

TARİF GİBİ ŞART

Buna karşın devam eden özel şartlı kadrolardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı TÜGVA’nın sorumlusuna vurdu. OMÜ, 30 Aralık’ta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı için doktor öğretim üyesi kadrosu ilanı yayımladı. Kadronun şartları ise “hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olup bağımlılık, akran zorbalığı, eğitici eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak” şeklinde sıralandı. Yüksek lisans tezini “sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumları ile akran baskısı yaşama durumları arasındaki ilişki” üzerine yapan, doktorasını hemşirelik anabilim dalında, “Madde bağımlılığı ile mücadelede dini lider eğitici eğitimi programının farkındalık oluşturma ve özyeterlik üzerine etkisi” teziyle tamamlayan Dr. Alaattin Altın, resmi sürecin ardından kadroya girdi.

Aynı zamanda TÜGVA Samsun Üniversite Koordinatörü olarak görev yapan Altın’ın kısa süre içinde “OMÜ Mezunlar Koordinatörü” görevine getirilmesi de dikkat çekti.