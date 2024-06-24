CHP'nin talepleri karşılık bulamadı: AKP'den kritik CHP- Şimşek görüşmesine ilişkin ilk açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıktaki görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor" dedi.
CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada hiçbir taleplerinin karşılık bulmadığını duyurdu. Kritik zirveye ilişkin bir açıklama da AKP'den geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ekonomi takviminin kusursuz işlediğini söyledi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Özgüvenli bir hükümete sahibiz. Burada gündeme getirilen konular hükümetin zaten bildiği bakanlığın üzerinde çalıştığı konular. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından zaten gündemde olup da yapılırsa biz getirdik de yapıldı oluyor. Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu. Onlar öneri getirdik çok kabul görmedi diye açıklama yapmışlar. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey talep üzerine ekonomi vizyonumuzu paylaşmış oldu"
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi
- Saray'dan kim sızdırdı?
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kanada’ya büyük göç!
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- 'Hasar tespit' tamamlandı
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması