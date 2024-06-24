Son Dakika... Mehmet Şimşek'le 4 saatlik 'ekonomi' görüşmesi: CHP'li Karatepe'den 'anlaşma sağlayamadık' açıklaması

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:43

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:14

CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta görüştü.

4 saatlik görüşmenin ardından CHP’li Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Karatepe, Şimşek'e 4 talepte bulunduklarını ancak hiçbir konuda anlaşma sağlanamadığını aktardı. Karatepe “Bakan Şimşek'e, asgari ücrete ve emekliye zam talebimizi ilettik ama görüşme sonunda bir değişim iradesi göremedik. Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar" ifadelerini kullandı.

Karatepe'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ASGARİ ÜCRETE ZAM ZORUNLU"

"Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik.

Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu yana. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraların verilerini sayın Bakan'ın dikkatine sunduk.

VERGİDE ADALET

Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergide adaletin olmadığını ifade ettik. Sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk.

TÜİK VERİLERİ

TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum."