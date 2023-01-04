CHP'nin TÜİK verileriyle ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:27

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün CHP’nin TÜİK’in açıkladığı verilerle ilgili araştırma önergesinin gündemin ön sırasına alınarak görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

"MİLLET KURU SOĞANA MUHTAÇ OLDU"

CHP grubu adına öneri üzerinde söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Zamlara ve hayat pahalılığına baktığınızda TÜİK’in enflasyon rakamı doğrudur diyebilir miyiz? Ayçiçek yağına yüzde 125, doğalgaza yüzde 152, elektriğe yüzde 96, süte yüzde 152, ekmeğe yüzde 166, şekere yüzde 285, kuru soğana bile yüzde 304 zam gelen bir ülkede enflasyon nasıl yüzde 64 olabilir? Bu arada yiğit muhtaç olmuş kuru soğana türküsünü yaşatıyorsunuz millete. Çünkü yapılan zamlar ile o bile zengin yiyeceği olmaya başladı. Millet kuru soğana muhtaç oldu sayenizde” diye konuştu.

(Burcu Köksal)

Köksal, TÜİK’in eski başkanın bile verilere güvenmediğini kaydederek, “Kendi kurumunda olan kişilerin bile inanmadığı verilere biz nasıl inanalım” diye sordu. Köksal, “TÜİK resmen emeklinin hakkını vermemek için talimat ile rakam belirledi. Tek kişilik hükümet çıktı ‘Memur ve emekliye yüzde 30 zam veriyorum’ dedi. Buna da başta sarı sendika olmak üzere iktidar vekilleri böyle alkış tuttu. Bu Türkiye’nin utanç vesikasıdır” dedi.

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMININ YANLIŞ OLDUĞUNU İTİRAFIDIR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TÜİK’in yayınladığı veriler ile kendi itibarına zarar verdiğini “Yayımladığı veriler ile kendi itibarını sıfırlamıştır. İstanbul Ticaret Odası 1970’li yılların başından itibaren enflasyon rakamı açıklıyor. Bu enflasyon rakamını TÜİK’in açıkladığı genel enflasyon rakamları ile paralel gidiyor. Arada zaman zaman 1-2 puan sapma ya olur ya olmaz. Bu yıl baktığımızda arada 28,7 puan sapma var. Bu zaten başlı başına açıklanamayacak bir şey” diye konuştu.

Usta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranının bugün yüzde 30’a çıkarılmasıyla ilgili de “Dünden bugüne ne hesap yaptılarsa, dün yapamayıp da bugün akıllarına ne geldi? Ne geldi, şu oldu tabii. Hakikaten yaptıklarından biraz herhalde vicdanları sızladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamının yanlış olduğunun itirafıdır bu” ifadelerini kullandı.

(Erhan Usta)

“YÜZDE 43 OLMASI LAZIM SIFIN ENFLASYON DURUMUNDA”

Usta, “TÜİK enflasyonunu esas alsak bile geçen yıldan gelen refah kaybının telafi edilebilmesi için, sıfır enflasyondan söz ediyorum, 2023’te hiç enflasyon olmayacak, bu durumda bile yüzde 26 zam gerekiyor. Verdiğiniz yüzde 30, ancak 4 enflasyon olacaksa gelecek yıl, böyle bir şey hedefliyorsanız, normal refah kaybı telafi edildi diyebiliriz. İTO rakamını dikkate alırsak o zaman yüzde 43 olması lazım, sıfır enflasyon durumunda 2022’nin refah kaybının telafi edilmesi için” dedi.

(Mahmut Toğrul)

“PATRON PİARINI YAPIYOR”

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, bugüne kadar 5 TÜİK Başkanı’nın değiştirildiğini anımsatarak, “Patrona yaranmak kolay değil. Nihayet mevcut geldiğimiz TÜİK Başkanı. TÜİK Başkanı aslında sokakta, çarşıda, pazarda, markette bir araştırma yapmıyor. Halk da buna inanmıyor, AKP de aslında buna inanmıyor. Çünkü eğer gerçekten AKP kendi kurumuna inanıyorsa, TÜİK rakamlarına göre memura ve emekliye yüzde 16 civarında bir artış sağlamaları lazımdı. Peki nedir, bir de patrona piar yaptıracaklar ya, ‘Bak ben yüzde 16 vermiyorum, ne veriyorum? Yüzde 25. Biraz zaman geçiyor, olmadı yüzde 30 veriyorum diyor. Patron piarını yapıyor. Kamuoyu gözünde patron o kadar halkı düşünüyor ki, bakın gördünüz mü enflasyon rakamının çok çok üstünde, neredeyse 2 katı ücret veriyor” diye konuştu.

Yapılan görüşmelerin ardından CHP’nin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.