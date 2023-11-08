CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Cumhuriyet'e açıkladı: Yol haritası nasıl olacak?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan CHP kurultayında partinin 8. genel başkanı olan Özgür Özel, topluma yönelik ilk mesajını verdi, yerel seçimlerdeki hedefini açıkladı, tüzük kurultayı vaatlerinin arkasında durduğunu dile getirdi. Özel, sorunu olan her yurttaşın yanında ya kendisinin ya da bir CHP’linin mutlaka olacağını vurguladı.

Özel, “Laikliği savunmaktan mahcubiyet duymayan bir çizgide, tabanımızın hassasiyetlerinin farkında ama tabanımızı genişletmek için siyaset yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini hep birlikte iktidar yapacağız” dedi. Özel, partinin daha demokratik bir yapılanmaya gitmesi için her fırsatta dile getirdiği vaatlerinin arkasında olduğunu da vurguladı.

Özel’in, Cumhuriyet’in sorularına verdiği yanıt şöyle:

Türk halkına vermek istediğiniz, önemsediğiniz bir mesajınız var mı?

Delegelerimiz hafta sonu yapılan kurultayda sokağın sesini duydu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişimi gerçekleştirdi. Şimdi örgütümüzün, üyelerimizin, seçmenimizin sesi doğrultusunda kurultayda taahhüt ettiğimiz anlayışa uygun olarak sokaktan ve meydandan korkmayan bir yönetim tarzıyla ilk yerel ve genel seçimlerde başarıya odaklanacağız. Nerede sorunu olan bir yurttaşımız varsa yanı başında beni ya da bir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulacak. Laikliği savunmaktan mahcubiyet duymayan bir çizgide, tabanımızın hassasiyetlerinin farkında olarak ama tabanımızı genişletmek için siyaset yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini hep birlikte iktidar yapacağız.

Yerel seçim hedefiniz nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlerde, halihazırda yönettiğimiz bütün belediyeleri tekrar kazanmak ve bu listeye yeni belediyeler eklemek istiyoruz. Başta memleketim Manisa, kazanmaya çok yakın olduğumuz Bursa ve komşu illerimizdeki belediyeleri kazanmayı, sahil şeridini kalınlaştırmayı, Karadeniz dahil az sayıda belediye kazandığımız bölgelerde daha fazla belediyeyi yönetmeyi hedefliyoruz. Alınabilecek çok sayıda belediyeyi daha yönetme iddiamızın yanı sıra, siyasetimizde 10 yıldır var olan, “Yüzde 52’ye Yüzde 48’lik” dengeyi gösterdiğimiz aday profili ve uygulayacağımız siyaset ile iktidar bloku aleyhine değiştirmeyi amaçlıyoruz.

Tüzük kurultayı ertelenecek mi, ertelenecekse ne zaman yapılacak, vaatlerinizin içeriğinde bir değişiklik olur mu?

15 Eylül günü adaylık açıklamam sırasında kamuoyuna ilan ettiğim, ardından il kongrelerinde ve il gezilerinde verdiğim ve kurultay konuşmamda da ifade ettiğim tüm vaatlerin arkasındayım, tüzük değişiklikleri de dahil. Tüzük konusundaki taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Önümüzdeki hafta il başkanlarımız ile bu konu gündemli bir toplantı yapacağız ve önerilerini alacağız. Taahhüt ettiğimiz değişiklikleri yapacağız. İlan edilen tarihte daha önce verilmiş taahhütleri de yerine getirmek üzere tüzük kurultayı yapacağız. Ancak tüzüğümüzdeki esaslı değişikliği, dünyadaki iyi örnekleri de inceleyerek yerel seçimlerden sonra yapacağız.