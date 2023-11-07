Özgür Özel 'değerlendirme' çağrısında bulunmuştu: Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 19:18

Güncelleme: 07.11.2023 - 19:18

CHP'de yaşanan değişimin ardından TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, mesleği bıraktığını duyurmuş ve konu üzerine CHP’nin yeni lideri Özgür Özel bir paylaşım yapmıştı.

Özel “Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni CHP liderinin kendisini aradığını aktaran Yarkadaş, şunları yazdı:

“Az önce CHP Genel Başkanı Sn. @eczozgurozel aradı ve dün gece attığı twiite istinaden ayrıntılı bir şekilde konuştuk.

@tv100‘de yayınlanan Kübra Par’ın programında “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” söylemim üzerine dün gece aldığım kararı doğru bulmadığını bir kez daha belirten Özel, “Biz kardeşiz… Mesleğini böyle bir söylem sonrası bırakman hepimizi üzer” dedi. Dün gece twitte ifade ettiği düşüncelerini dile getirdi.

Özel, kurultay sürecinde yaşananların kurultay salonunda ve geride kaldığını da belirtti.

Bunun üzerine Özel’e “Dün gece @tv100‘deki yayında da ifade ettiğim üzere tavrınız beni onore etti. Biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı” belirttim.

Özel’e “Dün gece de söyledim. Siz artık bizim genel başkanımızsınız. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. CHP’nin başarılı olması için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumu” ifade ettim.

Özel’le önümüzdeki günlerde Ankara’da buluşmak üzere de sözleştik.

Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve yeni seçilen PM - YDK üyelerini kutluyor, başarılar diliyorum.

Bu arada dün geceki yayın sonrası arayan soran mesaj yazan ve “Mesleği sakın bırakma” diyen yüzlerce dostumuza da duydukları güven için teşekkür ediyor, kendilerinden kısa bir süre rica ediyorum.”