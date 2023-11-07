CHP’de parti meclisi seçimleri sonuçlandı, Özgür Özel’in listesinden 43 kişi seçildi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

CHP’de hafta sonu başlayan ve oylama süreçleri nedeniyle pazartesine sarkan kurultay süreci dün itibarıyla sona erdi. Kurultayın son gününde partinin yeni yönetimini belirleyen 60 kişilik parti meclisi (PM) seçimleri gerçekleştirildi.

52 kişinin yarışacağı seçimlerde genel başkan Özgür Özel’in 71 kişilik listesi ile önceki dönemde örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan Oğuz Kaan Salıcı’nın 44 kişilik “Denge ve Denetleme Listesi” yarıştı. CHP’li Salıcı’nın listesinden dokuz kişi, Özel’in listesini delmeyi başardı.

Ancak Salıcı partinin cinsiyet kotası nedeniyle PM’ye seçilemedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cinsiyet kotası ile listeyi delerek yeni PM’de yerini aldı.

Son dönemde CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Semra Dinçer listeyi delen bir diğer isim oldu. Salıcı’nın listesinde yer alan Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Koza Yardımcı, Saniye Barut ve Müslüm Sarı da listeyi deldi. Hem Özel’in hem de Salıcı’nın listesinden aday gösterilmeyen Deniz Yavuzyılmaz da kendi başına listeyi delerek PM’ye seçildi.

Partinin yüzde 33’lük cinsiyet kotasından seçilen üyeleriyle birlikte 60 kişilik yeni PM’nin 19 üyesi kadın oldu.

PARTİ MECLİSİ

Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen, Armağan Erdoğan, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Yelda Orhan, Gizem Coşkun.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel , Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yüceal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.