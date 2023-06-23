CHP'nin yerel seçim planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı...

Genel seçimlerde alınan yenilgi sonrası yerel seçimler için gözlerin çevrildiği CHP, yeniden ittifak yapmayı düşünüyor. Partinin bu sefer adaylarını ön seçimle belirleyebileceği konuşulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili “Yerel seçimler için de gerekirse daha fazla partiyle görüşülebilir” dediği öğrenildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00
CHP'nin yerel seçim planı ne? Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı...
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CHP’de yerel seçimlerde başarıya odaklanıldı. Parti kurmayları seçim sonuçlarının netleşmesinden hemen sonra yerel seçimlere çalışmaya başladıklarını vurguluyor. Bu kapsamda ilk hedefin kazanılan belediyelerde yeniden başarı sağlamak olduğu söyleniyor. Kurmaylar, “Özellikle büyükşehirlerde sosyal belediyeciliğin ne olduğunu herkese gösterdik. Şimdi yapmamız gereken iyi çalıştığımız yerleri göstererek, hizmetlerimizi doğru anlatarak kazanamadığımız belediyelerde başarı elde etmek” değerlendirmesini yapıyor. 

Bunun yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün yaptığı il başkanları toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Toplantıda il başkanları, “partide ön seçim olması gerektiğini” söyledi. Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu’nun “Önümüzdeki süreçte hem milletvekillerinin hem de belediye başkanlarının sağlıklı bir üye formatından gelen bir ön seçimle belirlenmesi en fazla beni memnun eder” yorumunu yaptığı belirtildi. 

Millet İttifakı’ndaki partilerden ittifakın dağıldığına yönelik açıklamalar gelse de partide yerel seçimlerde de ittifak yapılması gerektiği düşünülüyor. Kılıçdaroğlu’nun da bu kapsamda il başkanlarına “Gerekirse 16’lı masa kuracağım” vurgusunu yinelediği ve “Yerel seçimler için de gerekirse daha fazla partiyle görüşülebilir” dediği belirtildi. 


31 Mart 2024 yerel seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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