CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne Atatürk rölyefi ve sözleri asıldı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne Atatürk rölyefi ve sözleri asıldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:26
CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne Atatürk rölyefi ve sözleri asıldı
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu belediye binasına Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır" sözü asıldı. Öncesi ve sonrası görselleri sosyal medyada beğeni topladı. Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da İstiklal Caddesi'ni süsleyen Türk bayrağı ve Atatürk bayrakları sosyal medyada ilgi gördü. 


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