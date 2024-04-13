Beyoğlu Belediyesi’nde seçimlerden sonra ilk meclis toplantısı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:17

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:17

Beyoğlu Belediyesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, Belediye Başkanı İnan Güney başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda Başkan İnan Güney konuşma yaptı.

Toplantı da ilk olarak encümen ve çeşitli komisyonlara üye seçimi yapıldı. Yapılan oylamalarla meclis üyeleri ilgili görevlere seçilirken Encümen olarak Sefer Karaahmetoğlu, Ezgi Akgül ve Erdoğan Horlu belirlendi.

Ayrıca 1. Başkan Vekili Ali Rıza Yakupoğlu olurken, 2. Başkan Vekili Işık Öğütçü olarak seçildi. Katip üyeleri ise Ezgi Akgün ve Emre Bozkuş seçilirken, İcla Toprak ile Batuhan Şişman yedek olarak oylandı.

“ÇÖZÜMLER ÜRETEN BİR MECLİS OLACAĞIZ”

Beyoğlu Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Öncelikle bölgemizde yaşanan askeri gerilimlerin sona ermesini, savaşların sona ermesini, Filistin’de iki devleti çözüm için diplomatik yöntemlerin devreye girmesini diliyorum. Allah başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm insanlığı savaşlardan korusun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinden ayırmasın diyorum. Yeni dönemin Beyoğlu’muza, Beyoğlu halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz birer parti temsilcisi olarak buraya geldik. Ancak burada partilerimizi değil siyasi görüşlerimizi değil seçmenlerimizi temsil ettiğimizin bilinciyle oturacağız. Hep beraber yerel sorunları tartışan, yerel sorunlara dair çözümler üreten bir meclis olacağımızı diliyorum. Meclisimize bir kişinin bile hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, haksız kazançla, kul hakkıyla, haram lokmayla anılmayacağını biliyorum. Aynı şekilde belediye personelimizin de bu kırmızı çizgimize riayet edeceğine biliyorum değerli dostlarım. Beyoğlu halkı şeffaf yönetim bekliyor. Beyoğlu halkı adaletli yönetim bekliyor. Beyoğlu halkı, dürüst yönetim bekliyor. İnşallah Beyoğlu Belediye Meclisi ve Beyoğlu yönetimi olarak bunlara harfiyen riayet edeceğiz” dedi.

“MECLİSİMİZLE EL BİRLİĞİYLE HAREKET EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Kentsel dönüşüm noktasında belediye meclisi ile el birliğiyle hareket edeceklerini söyleyen Güney, şöyle konuştu:

“Beyoğlu’nun çokça sorunu var. Bu sorunları çözeceğimiz bu sorunları tartışacağımız bir meclis dönemi yaşayalım diyorum. Burada Beyoğlu’nun yereline dair, dönem dönem tartışmalar yaşayabiliriz. Görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir, ancak ben şuna inanıyorum ki hepimizin derdi daha güzel bir Beyoğlu. Daha güzel bir çözüm önerisi olacak.

Bu nedenle de ben tekrar yerel sorun, yerel çözüm, yerel gündem vurgusunun altını çizmek istiyorum. Ortak akıl ve karşılıklı anlayışla Beyoğlu’nun tüm sorunlarını hep birlikte çözebileceğimize inanıyorum. Yine Beyoğlu seçim sonuçları hepimize bir şey işaret etti. Beyoğlu halkı ‘bizi farklılıklarımızla kabul edin’ dedi. Beyoğlu halkı ‘bizi kutuplaştırmayın’ dedi. Beyoğlu halkı ‘bizim yerel sorunlarımıza odaklarız, çözüm bekleyen, sorunlarımıza odaklanın. Bunlara dair çözüm önerilerinize gelin’ dedi.

Biz sandıktan bu mesajı çok net bir şekilde aldık. Ve bu mesajı Beyoğlu halkının sandıkta verdiği mesajı başucu kitabımız yaptık ve 5 yıl boyunca rehberimiz olacağını belirtmek istiyorum. Bir başka önemli konu da yine Beyoğlu halkının yıllardır beklediği kentsel dönüşüm. Biz kentsel dönüşüm noktasında da belediye meclisimize el birliğiyle hareket edeceğimize inanıyoruz ve Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle, KİPTAŞ ile ve Beyoğlu Belediyemizle, Okmeydanı halkının yerinde dönüşümünü önceleyecek planlarla, projelerle Okmeydanı halkının karşısına bir an önce çıkacağımızı biliyorum."