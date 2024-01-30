CHP'ye sitem etmişti: Hacer Foggo o paylaşımından dolayı mı aday gösterilmedi?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:53

İzmir’de aday gösterilmediği için CHP’ye sitem eden CHP’nin eski Yoksulluk Dayanışma Ofis Koordinatörü Hacer Foggo’nun isminin, dünkü MYK gündemine taşındığı ancak Milletvekili Genel Seçimlerinden bir gün sonra İzmir’i terk etmesi ve Cumhurbaşkanlığı ikinci turuna çalışmaması nedeniyle gelen itirazlar üzerine adaylığından vazgeçildiği öne sürüldü.

Foggo’nun sosyal medya hesabında “İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz” ifadesiyle paylaştığı fotoğraf da MYK’de konuşuldu.

T24’ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’nin İzmir’de belirlediği ilçe belediye başkan adayları ile ilgili tartışmalar sürerken, aday gösterilmediği için CHP Genel Merkezi’ne tepki gösteren isimlerden birisi de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak görev yapan Hacer Foggo oldu.

Dün parti kulislerinde gün boyu, İzmir’in Konak ilçesi için belediye başkan adaylığı başvurusu yapan Foggo’nun, Karaburun ilçesinden aday gösterileceği konuşulmuştu. Ancak, İzmir listesi açıklandığında Foggo’nun herhangi bir yerden aday gösterilmediği ortaya çıktı.

CHP'YE SİTEM ETTİ

Bunun üzerine Foggo, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Foggo, CHP Genel Merkezi’nin Twitter hesabı ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlaka’nın hesaplarını etiketleyerek, “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler” dedi.

İZMİR ÖRGÜTÜNÜN TEPKİSİ DİLE GETİRİLDİ

Hacer Foggo’nun ismi dün MYK gündemine geldi. Ancak Karaburun’dan aday gösterilmesi planlanan Foggo’ya yönelik İzmir İl Örgütü ile İzmir Kadın Kolları’ndan gelen tepkiler, MYK’nın İzmirli üyeleri tarafından gündeme taşındı.

Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir 2. Bölge, 8. sıradan aday gösterilen Foggo’nun seçilememesi üzerine bir gün sonra şehri terk ettiği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İzmir’de çalışma yürütmediği iddia edildi.

15 MAYIS'TAKİ HAVAALANI PAYLAŞIMI KONUŞULDU

Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri, Foggo’nun milletvekili seçimlerinin hemen ardından bir gün sonra Foggo’nun İzmir Havalimanı’ndan “İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz” ifadesiyle paylaştığı fotoğrafı da gündeme getirdi.

Bu paylaşımın ardından örgütten yoğun bir tepki geldiğini dile getiren İzmirli MYK üyeleri bu adaylığa karşı çıkınca Foggo’nun adaylığı gündemden çıkmış oldu.