CHP'yle anlaşamadı: Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:05

Güncelleme: 25.01.2024 - 23:05

CHP’nin ittifak görüşmelerinde TİP’ten sonra Memleket Partisi ile de anlaşma sağlanamadı. Özgür Özel’le ikinci kez görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından yapılan önerileri beğenmedi ve şimdilik görüşmeler kesildi.

Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük kentlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i İzmir adayı göstermeyi düşünen Özel’in ondan boşalacak Selçuk Belediyesi’ni Memleket Partisi’ne önerdiği ancak İnce’nin teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

İnce’nin İzmir’in merkez ilçelerinden birinin verilmesine yönelik talebi de başta CHP Sözcüsü Deniz Yücel olmak üzere CHP yönetimi tarafından onay görmedi.

TELEFONA DÖNMEDİ

İnce’nin ekibinden adayların pazartesi günü açıklanacağı şeklinde hazırlık yapılmasını istediği belirtilirken eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in önümüzdeki hafta İstanbul adayı olarak açıklanacağı konuşuluyor.

İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.