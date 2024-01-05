Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ziyaret: CHP amiral gemisidir
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP’nin amiral gemisi olduğunu söyleyen İnce, “İktidar seçimlere psikolojik üstünlükle giriyor” dedi. Özel ise “Temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık” diye konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. İki genel başkan, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Memleket Partili kurmaylardan edinilen bilgiye göre görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusu gündeme geldi. İnce’nin İzmir adaylığı iddiasının ise söylentiden ibaret olduğu belirtiliyor.
Öte yandan iki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Özel, “Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Süreç içinde diyalog ve temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık” dedi.
‘CHP AMİRAL GEMİSİ’
İnce ise “Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan Sayın Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye’de yargı, aklını başına almalıdır” ifadelerini kullandı.
İktidarın psikolojik üstünlükle seçimlere girdiğini belirten İnce, “CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık” diye konuştu.
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