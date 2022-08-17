Çileye dönüştü: Schengen çıkmazı; bakanlık 'suspus'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:50

CHP İstanbul Milletvekili TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sibel Özdemir, Schengen vize başvurularındaki kriz için Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki gösterdi.

“Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülke vatandaşları tarihi geçmiş pasaportlarla ve Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkeler sadece ulusal kimlik kartlarını göstererek ülkemize giriş yaparken çok yüksek miktarlarda vize ücretleri ödemelerine rağmen kendi vatandaşlarımıza her geçen ay artan sayıda vize ret kararları verilebiliyor” diyen Özdemir, “Bu durum karşısında vatandaşlarımızın hakları ve ülkemizin itibarı yeteri kadar savunulamıyor. Dışişleri Bakanlığı sorumluluklarının gereğini yerine getirmiyor. Vize ret kararı veren ülkelerden gerekli izahatlar talep edilmiyor. Vatandaşlarımızın transit geçişlerinde dahi vize zorunluluğu uygulamasına geçilmiş durumdadır” dedi.

SORU ÖNERGESİ YANITSIZ

Schengen vizesi almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına çok yüksek sayıda ret kararı verildiğini kaydeden Özdemir yazılı açıklamasında, “Aylar sonrasına randevu veriliyor, aşırı sayıda evrak talep ediliyor, bunun karşılığında çok yüksek miktarlarda vize ücreti istenirken vize ret kararlarında artış yaşanıyor. Ticari faaliyette bulunmak isteyen iş insanları ve vatandaşlarımız seyahatlerinin gerçekliğini, konaklamalarını, gidiş-dönüş ulaşımlarını kanıtladıkları halde bile vize başvuru süreçlerinde sıkıntılar yaşamakta ve ret kararları almaktadır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesine bugüne kadar bir yanıt verilmedi. Ancak Bakanlık önergeye bugüne kadar bir yanıt vermeyerek suskun kalıyor” ifadeleri kullandı.

SCHENGEN VİZESİ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

“AB ülkelerinin vize başvurularında vatandaşlarımıza karşı adil olmayan bir yaklaşım içinde olmasını da asla kabul etmiyoruz” diyen Özdemir, “İktidarın ve özellikle de Dışişleri Bakanlığı’nın Schengen üyesi ülkelerin vize başvurularında vatandaşlarımızı mağdur etmesi karşısında bir tutum ortaya koymadığını gözlemliyoruz. Son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına vize ve pasaport muafiyeti kararlarında mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesine uyulmadığına sıklıkla şahit oluyoruz. Bu uygulamalara karşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi alma süreçleri tam bir çileye dönüşürken maliyeti de dört buçuk kat artmış durumdadır. Ulusal kimlik kartları ülke ülkemize giriş yapma kolaylığı sağlanan Bulgaristan’a kendi vatandaşlarımız vize almak istediklerinde aylar sonrasına randevu alıp, çok sayıda evrak hazırlayıp vize kuyruğunda beklerken yaklaşık 180 Euro yani 3 bin 260 TL ödemek zorundadırlar” dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Özdemir, Dışişleri Bakanlığına bir kez daha çağrıda bulunarak “Bakanlık, Schengen vize başvurularında yaşanan sorunlar, sürecin çok uzun sürmesi ve artan sayıda vize ret kararları karşısında bir an evvel inisiyatif almalı ve sürece müdahil olmalıdır” dedi.