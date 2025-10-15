CİMER'e ihbar edildi: 19 Mart protestocularının avukatına soruşturma! 'Gerekçe' sosyal medya paylaşımları...

Sosyal medya paylaşımlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında daha önce soruşturma açılan 19 Mart sürecinde tutuklanan öğrencilerin avukatlığını üstlenen Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi Kerim Bütün hakkında, bir kez daha ihbarda bulunuldu.

İstanbul Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne bir yurttaş tarafından bulunulan ihbarda, avukat Kerim Bütün'ün, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto yürüyüşüne yönelik polis müdahalesini eleştiren, "Dikkat, dikkat. Emrinde olduğunuz iktidar kanunsuzdur" şeklindeki paylaşımı ile başka bazı paylaşımları ihbar edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bütün hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.