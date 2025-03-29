CNN Türk 'büyük oyunu' gördü... Canlı yayında konuşan Pokemon uzmanı: 'Pikachu maksatlı bir eylem yaptı'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane'de başlayan protestolar, ülkenin dört bir yanına yayıldı.

Milyonlarca kişinin katıldığı eylemlere yer vermeyen yandaş televizyon kanalı CNN Türk ise hafızalara kazınan bir 'analiz' ile gündeme geldi.

Antalya'da düzenlenen eylemlere bir yurttaşın Pikachu kostümüyle katılması kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pikachu kostümlü yurttaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar yer aldı.

"SOKAK OLAYLARINI SEMPATİK GÖSTERME..."

Bu görüntüleri CNN Türk'e katılarak analiz eden Ferhat Murat isimli kişi, Pikachu karakteri için "Temel konsepti hayali yaratıkları yakalamak. Bu tarz sokak olaylarını sempatik gösterme ve sanki terör örgütleri işin içnde değilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

"PSİKOLOJİK HARP"

İsminin altında 'terör ve güvenlik uzmanı' yazan Coşkun Başbuğ ise "Bir psikoljik harp uygulandığı herkes tarafından biliniyor. Bu evvelden planlanmış. Bunun masumane ve sırf bi kişinin tepkisi olarak sahaya sürülen bir obje olduğu kanaatinde asla değilim. CNN bu bir psikolojik harekat mı diye soruyor ve evet doğru cevap da bu" yorumunu yaptı.

O anlarda CNN Türk'ün KJ'sinde "Z kuşağına özel algı çalışması mı?", "Eylemlere Japon simgesi", "Pikaçu sokağa davet aparatı mı oldu?" ve "Pikaçu ile psikolojik harp mi" şeklinde sorular yer aldı.