AKP'li Hasan Kaçan'dan Pikachu'ya tepki!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 08:47

Güncelleme: 28.03.2025 - 08:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar yurt genelinde devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyaya yansıyan protesto anlarında, bazı renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde de, İmamoğlu için düzenlenen eylemde, göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunan polis ekiplerinin, Pikachu kostümü giyen eylemciyi de uzun süre kovalaması kameralara yansmıştı. Eylemcinin, polislerle poz verdiği görüntüler de gündem olmuştu.

PİKACHU'YU HEDEF ALDI!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Hasan Kaçan ise, Pikachu'ya hedef alarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir. Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler, yazılmış bir senaryonun aktörleridir. Ortada komik bir şey yok. Vahşet var, çapul var, vandallık var. Ajansın algı çalışması var."