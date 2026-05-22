CNN Türk ekranlarında 'butlan' sevinci: Özgür Özel için 'Manisa Milletvekili' denildi

Demirören Medya grubundaki CNN Türk televizyonu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılan kurultayı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nden 'mutlak butlan' kararı çıkmasını açıkça destekleyen bir uygulamaya imza attı.

Kurultay için verilen mutlak butlan kararının ardından CNN Türk yayınlarında Özgür Özel Genel Başkan değil 'milletvekili' olarak ifade edildi.

Yayın sırasında ayrıca "Kılıçdaroğlu ve Özel’in özellikleri” olduğu ifade edilen sıfatlar beyaz tahtaya yazılarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "daha makul bir genel başkan" olduğuna işaret edildi.