RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özgür Özel ile Taha Hüseyin Karagöz’ün fotoğrafları için “sığır” göndermesinde bulunan NOW Ana Haber Sunucu Selçuk Tepeli için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:43
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaretine tepkiler sürerken, NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli buluşmayla ilgili “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim” yorumunda bulundu.

Şahin, Tepeli hakkında bu yorumu nedeniyle RTÜK’ün inceleme başlattığını söyledi. 

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, RTÜK Başkanı ile Ebubekir Şahin ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in görüşmesi sonrasında siyasette esen “yumuşama” rüzgarından memnun olan Şahin, “kutuplaşma kavramını bilerek köpürtmeye çalışan kitle var” dedi.

“Utanmasalar ülkede iç gerilim var diyecekler. Bu yurdun insanı gerçeğin farkında. Klasik söylemi hatırlatmama gerek yok ama yine de ifade edeyim. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Zazası vs vs. hep kardeşiz. Tek milletiz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Özet bu.”

KRT’ye yaptığı ziyarete de değinen RTÜK Başkanı; “Kanalın haber merkezini gezerken oldukça nezaketli sıcak samimi yani çok insani diyaloglarımız oldu. Bu yeni değil, daha önce de benzer ziyaretlerim oldu. Bunları duyurmak için de yapmıyorum. Bu kez meslek büyüğümüz Sayın Zafer Arapkirli, kendisi ziyareti ekrana taşıyınca gündem oldu” ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEPEKLİ'YE SORUŞTURMA

Ebubekir Şahin, Özgür Özel ile Taha Hüseyin Karagöz’ün fotoğrafı için 'Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.' diyen Selçuk Tepeli için de RTÜK’ün soruşturma başlattığını söyledi.

Medyada şiddet öğelerinin çokça işlenmesinin yanlış olduğunu ifade eden Şahin; “Medya hizmetlerinde ve denetimlerinde çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplarımıza pozitif ayrımcılık yapmamız şart. 30 yıldır toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan yayınlarla mücadele ediyoruz” dedi.


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