Çocuğu istismar davasında üvey anne ve baba beraat etmişti

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:30

İstanbul’da D.B. isimli 8 yaşındaki çocuğun, babası S.B. ve bir özel üniversitede dekan olan üvey annesi S.B. tarafından istismara uğradığı ileri sürüldü. Biyolojik anne Ç.B’nin şikâyetiyle açılan davada, baba S.B. ve eşi S.B, kötü muamele, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yargılanırken geçen ay İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat kararı verildi. Biyolojik anne Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak, istinaf mahkemesine başvurdu ve mahkeme kararı bozdu. Yargılama yeniden başlayacak.

‘CEZASIZ KALMAMALI’

Avukat Özyaprak, “Bu kez yerel mahkemenin, sanıklar hakkında cezalandırma kararı vermesini bekliyoruz. İstinaf kararından da cezalandırma kararı verilmesi gerekliliği anlaşılmaktadır. Yerel mahkeme yine de eski kararında ısrar ederse, kararı tekrar denetim mahkemelerine taşıyacağız. Küçük D.B’ye karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için tüm yasal haklar kullanılacaktır. Bu ülkede adaletin olduğunu, hukukun üstünlüğünü, bize hatırlatan adil hukukçuların olduğu, bu istinaf kararıyla ortaya koyulmuştur” dedi.