Çocuğu oya alet etti: Erdoğan'ın Trabzon'da mikrofon uzattığı çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı törene 11 yaşındaki çocuğa mikrofon uzattığı anlar damga vurdu. Erdoğan, Trabzon’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör ile yan yana olduğunu iddia edip “44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi” diye konuştu.

‘İMZA ATMADIM’ DEDİ

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı 6 milyar liralık yolsuzluk videosuna tepki göstererek, “Geçen akşam benim televizyon programım var. O da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara. Bir kağıt gösteriyor, güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e (Karaismailoğlu) ‘Çık ve bunun dersini ver’ dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi” ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerinin ‘yap-işlet-devret’ modeli ile yapılmaya devam edileceğini aktaran Erdoğan, “Biz diyoruz ki yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Daha bizim hastanemizin yolunu bile yapmaktan acizler. Biz ülkemizi yollarla, havalimanlarıyla donattık. Ya mevcutları engellemenin ya da hesaba kitaba gelmeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler” diye konuştu.

ELİNDE OYUNCAKLA...

Alandakilerin sesinin az çıkması üzerine “Bu az oldu” diyen Erdoğan mitingini kısa kesti. Kalabalıktan istediği tepkiyi alamayan Erdoğan, kurdele kesim törenine geçti. Bu sırada sahneye çağırıp mikrofon uzattığı küçük bir çocuk, elinde oyuncak tutarken, “Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki o adam hain. Buradaki adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin” dedi.

UTANDIRAN GÖRÜNTÜ

Erdoğan’ın bu anlar karşısında güldüğü görüldü. Çocuk, sahnedeyken Erdoğan’a babasının uzun süredir cezaevinde olduğunu ve onu göremediği için özlediğini de söyledi.