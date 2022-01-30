Erdoğan mitinge çocuk çıkartmıştı: Kılıçdaroğlu'ndan 'pedagoji' vurgulu cevap: Paylaşmayın!

30 Ocak 2022 Pazar, 17:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofon verdiği çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Kılıçdaroğlu'na "hain" diyen çocuğun mitingde alkışlatılmasınaysa kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, olaydan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin" dedi.

CHP ÖRGÜTLERİNE SESLENDİ

Olayla ilgili Erdoğan'a ve iktidara çok sayıda tepki gelmiş, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve birçok farklı kesimden yurttaş "çocukları siyasete alet etmeyin" çağrısında bulunmuştu.

CHP lideri, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir paylaşım yaparak, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" dedi.

"NEFRET DİLİNİ O KADAR SIRADANLAŞTIRDILAR Kİ..."

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, olaya tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nefret dilini o kadar sıradanlaştırdılar ki 10 yaşındaki çocuğa dedesi yaşında olan bir insan için 'bay Kemal' ve 'hain' dedirtmekten haz alıyorlar. Utanıp yerin dibine girmeleri gerekirken bir de gülüyorlar..." ifadelerine yer verdi.

İşte Yeneroğlu'nun o paylaşımı:

'KİNDAR NESİL' VURGUSU

Sunucu ve TV programcısı Metin Uca da, olaya tepki gösterdi.

Metin Uca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Kindar nesil" vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncakla kandırılmış, o zavallı umarsız çocukla ilgili ne görüntü kullanacağım, ne bir şey söyleyeceğim sadece “kindar nesil” oluşturma çabalarının kimler tarafından ne seviyede gerçekleştirildiğini bir kez daha görmemizi sağladıkları için asla aklımdan silmeyeceğim."

İMAMOĞLU: MEMLEKETİMDE BU ŞOVUN YAPILMASINI KINIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayın yaşanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, iktidara tepki gösterdi.

İmamoğlu, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum."

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:

İşte olayla ilgili gelen tepkilerden bazıları: