Çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanmıştı: MHP'li başkana beraat

04 Kasım 2022 Cuma, 17:38

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın feshedilmesinden bir gün sonra gözaltına alınarak “çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı.

T24'ün haberine göre, "çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilen Kayaalp hakkında beraat kararı verildi.

MHP Genel Merkezi, Kayaalp gözaltına alınmadan birkaç gün önce Kayaalp'i görevden alırken ildeki parti teşkilatını da kapatmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin olarak gazeteci Nagehan Alçın'a verdiği söyleşide, olayın ardından il teşkilatını kapatma kararı almalarını "Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık" ifadeleriyle açıklamıştı.