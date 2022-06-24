MHP'li başkan çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştı: Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tepki çeken mesaj

24 Haziran 2022 Cuma, 14:36

Görevden alındıktan bir gün sonra “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklananan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp hakkında yankılar sürüyor. Diyarbakır’daki merkez ilçelerinden birinin ilçe milli eğitim müdürlüğünün okul müdürlerinin olduğu WhatsApp grubundan da paylaştığı mesaj tepkilere neden oldu. Söz konusu mesajda, istismarı şikayet eden okul müdürünün, bildirilmesi istendi.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın aktardığına göre; mesajda, cinsel istismar olayı ile ilgili bir haber linki paylaşılarak, “Merhaba değerli müdürlerim. Son günlerde basında çıkan bazı haberlerde bir siyasi parti il başkanının bir okul müdürünce şikayet edildiği bilgisi mevcuttur. Konu ile ilgili bilgisi okul müdürünün özelden ilçe müdürümüzle irtibata geçmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar dilerim” denildi.

TEPKİ ÜZERİNE SİLİNDİ

Bazı okul müdürleri, “Olay zaten adlı makamlara intikal etmiş ve soruşturma açılmıştır. Olay devletin ilgili birimleri tarafından bilinirken, neden böyle bir bilgi istenir ki?” diyerek mesaja tepki gösterdi.

İlgili ilçe müdürlüğü yetkilileri ise mesajın sorumlu bir şube müdürü tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Birimi’nin bilgi talebi üzerine yazıldığı ve tepki üzerine silindiğini belirtti.

İHBAR ETMELERİ İSTENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerine mesaj çekerek, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlaması ile tutuklanan MHP Diyarbakır İl Başkanı'nı ihbar edeni ihbar etmeleri istendi” dedi.