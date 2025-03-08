'Çocuklarımız açlıkla sınanıyor'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:33

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:33

Türkiye’de artan yoksulluk çocukların eğitim yaşamında da olumsuzluklara yol açıyor. Okula aç giden çocuklar, yoksulluğun eğitimde açtığı yaraları açık bir şekilde gösteriyor. Egˆitim alanında yas¸anan söz konusu sorun her gec¸en gu¨n daha da derinles¸iyor.

YARDIMLAR YARAYA TUZ BASMIYOR

Dar gelirli aileler, yaşanan yoksulluk nedeniyle her alanda devlet yardımlarına muhtaç hale gelirken, devletin yardım paketlerinin de yara tuz basmadığı görüldü. Bu kapsamda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal güvencesi olmayan ve “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası” kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları koşuluyla sağladığı “Şartlı Eğitim Yardımı”nın (ŞEY) bir tosta bile yetmiyor.

TUTAR SABIT TUTULDU, DAĞITILAN SAYISI AZALTILDI

Yardımlar bakanlıkça 2 ayda bir ilköğretim erkek öğrencileri için aylık 90 TL, kız öğrenci için aylık 100 TL; ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 130 TL, kız öğrenci için ise aylık 150 TL para yardımı yapılıyor. Bakanlık ŞEY kapsamında 2023’te 1 milyon 966 bin 429 öğrenciye toplamda 1 milyar 49 milyon TL yardım yapıldı. Bu sayıların 2024’te ise düştüğü görüldü. Bakanlık 2024’te yardım tutarlarını sabit tuttu ancak; bu yıl 1 milyon 774 bin 442 öğrenciye toplamda 1 milyar 31 milyon TL yardım yapıldı.

AYLIK YARDIMLARIN 3’Ü TOSTA BILE YETMIYOR!

Yardım kapsamında 2 ayda bir 90 TL alan ilköğretim erkek öğrenciye günlük 1.5 TL, kız öğrenciye 1.6 TL; 130 TL alan ortaöğretim erkek öğrenciye 2.1 TL, kız öğrenciye ise 2.5 TL harcama birimi düşüyor. Bu¨yu¨ks¸ehirlerde bir tostun fiyatı 150 TL’yi bulmus¸ durumda. Öğrenciler bu yardımlarla 5’li çorap bile alamıyor. Ortao¨gˆretim o¨gˆrencisine verilen 150 TL’lik aylık destek, yalnızca bir tost parası ediyor. ŞEY yardımlarını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yardımların bir tost parasına denk geldigˆini belirterek; “O¨gˆrenciler bir tost ic¸in egˆitim hayatlarından vazgec¸mek zorunda mı kalacak?” diye sordu.

‘ÇOCUKLARIMIZ AÇLIKLA SINANIYOR’

CHP’li Gu¨lcan Kıs¸, “Bu c¸ocuklar, beslenemeden nasıl derslerine odaklanacak? Egˆitim sisteminin gelecegˆi, bir tost parasına indirgenmis¸ durumda. Destek verilen o¨gˆrenci sayısı azalıyor, toplam bu¨tc¸e du¨s¸u¨yor; ama o¨gˆrencilere verilen yardım miktarı aynı kalıyor. Oysa enflasyon uc¸tu gitti. 2023’te 100 TL’ye alınabilen bir s¸ey, bugu¨n 150 TL’ye alınamıyor bile... Ancak hu¨ku¨met, egˆitimi go¨rmezden gelmeye devam ediyor. Egˆer bu bu¨tc¸eyle egˆitimi kalkındıracaklarını du¨s¸u¨nu¨yorlarsa, do¨nu¨p bir kez daha du¨s¸u¨nsu¨nler. C¸u¨nku¨ c¸ocuklarımız sadece egˆitim degˆil, artık ac¸lıkla da sınanıyor” diyerek hu¨ku¨meti egˆitime daha fazla bu¨tc¸e ayırmaya c¸agˆırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-24 örgün eğitim istatistiklerine göre; okul dışında kalan çocuk sayısı yaklaşık 612 bine yükseldiğini anımsatarak; “Bir u¨lkenin gelecegˆi, bir tost parası kadar degˆersiz olmamalıdır. Egˆitimde fırsat es¸itligˆini sagˆlamak ic¸in o¨gˆrencilerin barınma, beslenme ve egˆitim materyalleri gibi temel ihtiyac¸larını kars¸ılayacak destekler sunulmalıdır. Bu kriz derinles¸meden, o¨gˆrenciler egˆitim hakkından tamamen kopmadan harekete gec¸ilmelidir” ifadelerini kullandı.