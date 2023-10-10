Çocukların karnına şiş batıran tarikatçılar, çocukların babasıymış!
Urfa'da Rufai tarikatına mensup bir tarikatta, karınlarına şiş batırılarak zikir çektirilen çocukların babaları gözaltına alındı. İfadelerinin ardından dört tarikat üyesi adliyeye sevke edildi.
Urfa'nın Haliliye İlçesi'ne bağlı Sırrın Mahallesi'nde Rufai tarikatına ait olduğu öne sürülen bir tekkede karnına şiş sokulduğuna dair görüntüler üzerine devlet korumasına alınan çocukların babaları gözaltına alındı.
Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriyeli Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli baba, adliyeye sevk edildi.
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