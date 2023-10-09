Küçük çocuklara şiş batırıp zikir çektiler iddiası
Zikir çeken tarikat üyelerinin, çocukların karın boşluğuna şiş batırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Zikir çekenlerin Rufai tarikatına mensup olduğu iddia edildi.
Şanlıurfa'nın Sırrın Mahallesi'ndeki tarikat üyelerinin zikir çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Rufai tarikatına ait olduğu öne sürülen görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde çocuklara şiş batırdıkları görüldü.
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