Küçük çocuklara şiş batırıp zikir çektiler iddiası

Zikir çeken tarikat üyelerinin, çocukların karın boşluğuna şiş batırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Zikir çekenlerin Rufai tarikatına mensup olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:53
Küçük çocuklara şiş batırıp zikir çektiler iddiası
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Şanlıurfa'nın Sırrın Mahallesi'ndeki tarikat üyelerinin zikir çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Rufai tarikatına ait olduğu öne sürülen görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde çocuklara şiş batırdıkları görüldü.




zikir Tarikat

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