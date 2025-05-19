Çok konuşulacak AKP kulisi:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye’nin hayat bulmasıyla yerel yönetimlerde kayyum uygulamasının istisna haline geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Erdoğan, "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yaşanan yetki karmaşası çatışma noktasına gelebiliyor. Yetkilerin netleştirilmesi, bu görevi yerine getirmeyenlere ilgili, zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesi şarttır" ifadesini kullandı.

"PARTİ YÖNETİCİLERİNİN VE BAKANLARIN HABERİ YOKTU" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel yönetimlerle ilgili çıkışı, kulislerde tartışılmaya devam ederken, Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan , konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda, "Bu çalışmanın güncellendiğinden, parti yöneticilerinin ve ilgili bakanların haberi yok. Küçük bir grubun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurguladığı plan, henüz hiçbir kurulun önüne gelmemiş. Hatta bazı parti yöneticileri, bahsedilen yerel yönetim çalışmasını ilk kez duyduklarını söylüyorlar" iddiasında bulundu.

"ÇÖP TOPLAYIP ÇİÇEK DİKMEKTEN BAŞKA GÖREVLERİ KALMAYACAK"

AKP kulislerinde konuşulanları aktaran Babacan, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanının şehir yönetimini ilgilendiren önemli yetkilerin vali ve kaymakamlara aktarma projesinin temelinde, ‘Tüm yatırım, harcama, tercih ve öncelikleri’ merkezden kontrol etme planı olduğu öne sürülüyor. Yani güçlü valiler, il özel idareleri, sembolik belediye başkanları hayal ediliyor. Neredeyse sadece çöp toplayıp, çiçek dikmekten başka görevleri kalmayacak!

Buna ilişkin ilk adım, bir hafta önce Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle atıldı. Vergi ya da SGK borcu bulunan belediyeler, artık yurt dışından kredi temin edemeyecek. Aslında kontrolsüz borçlanan belediyelerle ilgili olarak ‘doğru bir önlem’ gibi görünen bu kararın, art niyetli kullanma potansiyeli olduğu iddia ediliyor.

Kulislerde, vergi ve SGK borcu olmayan belediye kalmadığı gibi, AKP iktidarında 22 yıl boyunca başta AKP’li belediyeler olmak üzere defalarca vergi ve SGK borcu erteleme ve indirimine gidildiği, belediyelerin yoğunluklu olarak muhalefete geçmesinin ardından, ‘anlayışın’ değiştiği savunuluyor.

Bazı AKP’liler ise 'Özellikle son dönemi olan belediye başkanları, sonraki yılları düşünmeden büyük borç altına giriyor. Sonra gelen başkan bu yükün altında eziliyor. Küçük ilçelerin milyarlarla ifade edilen borçları olduğunu gördük' yorumu yapıyorlar."