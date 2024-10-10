Çok konuşulacak cumhurbaşkanı adayı anketi: Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar Erdoğan’ı geçti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:33

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:33

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Toplum 2024: Türkiye Toplumsal Eğilimler Araştırması” raporunu yayınladı. 19 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında bin 500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada toplumu yakından ilgilendiren birçok konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın da aralarında yer aldığı 11 potansiyel cumhurbaşkanı adayının ne kadar beğeni topladığı da sorulan sorular arasında yer aldı.

BAYRAKTAR ERDOĞAN’I SOLLADI

11 isim arasında Selçuk Bayraktar 10 üzerinden 5,4 ile en beğenilen 2. isim olurken bu oran beğeni düzeyi 5,0 olan Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde ve beğeni düzeyi 5,9 olan Mansur Yavaş’ın altında yer aldı.

MANSUR YAVAŞ EN BEĞENİLEN İSİM OLDU

Öte yandan Mansur Yavaş, sorulan isimler arasında en beğenilen isim oldu. Erdoğan ve İmamoğlu’nun toplumsal beğeni oranı ise 5.0 ile aynı oranda ölçüldü. Rapora göre Yavaş’ı en çok sırasıyla CHP, İYİ Parti ve Zafer Partililer beğeniyorken, İmamoğlu’nu en çok sırasıyla CHP, DEM Parti ve İYİ Partililer beğeniyor.

KENDİ SEÇMENİ TARAFINDAN EN BEĞENİLEN İSİM DEMİRTAŞ OLDU

Toplumsal beğeni düzeyi ölçülen 11 isim arasında kendi seçmeninde en yüksek beğeniye sahip olan isim ise Selahattin Demirtaş oldu. Demirtaş DEM Parti seçmenleri arasında 10 üzerinden 8,9 beğeni puanına sahip.

Rapora göre Erdoğan’ın beğeni düzeyinin en düşük olduğu grup ise 18-24 yaş arası genç seçmen olarak kaydedildi.