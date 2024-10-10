Çok konuşulacak cumhurbaşkanı adayı anketi: Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar Erdoğan’ı geçti
Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Toplum 2024 Raporu’nda çarpıcı veriler yer aldı. Raporda yer alan verilere göre, Selçuk Bayraktar, 11 isim arasında 10 üzerinden 5,4 puan ile en beğenilen 2. isim oldu. Bayraktar söz konusu oran ile beğeni düzeyi 5,0 olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı solladı.
Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Toplum 2024: Türkiye Toplumsal Eğilimler Araştırması” raporunu yayınladı. 19 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında bin 500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada toplumu yakından ilgilendiren birçok konu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın da aralarında yer aldığı 11 potansiyel cumhurbaşkanı adayının ne kadar beğeni topladığı da sorulan sorular arasında yer aldı.
BAYRAKTAR ERDOĞAN’I SOLLADI
11 isim arasında Selçuk Bayraktar 10 üzerinden 5,4 ile en beğenilen 2. isim olurken bu oran beğeni düzeyi 5,0 olan Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde ve beğeni düzeyi 5,9 olan Mansur Yavaş’ın altında yer aldı.
MANSUR YAVAŞ EN BEĞENİLEN İSİM OLDU
Öte yandan Mansur Yavaş, sorulan isimler arasında en beğenilen isim oldu. Erdoğan ve İmamoğlu’nun toplumsal beğeni oranı ise 5.0 ile aynı oranda ölçüldü. Rapora göre Yavaş’ı en çok sırasıyla CHP, İYİ Parti ve Zafer Partililer beğeniyorken, İmamoğlu’nu en çok sırasıyla CHP, DEM Parti ve İYİ Partililer beğeniyor.
KENDİ SEÇMENİ TARAFINDAN EN BEĞENİLEN İSİM DEMİRTAŞ OLDU
Toplumsal beğeni düzeyi ölçülen 11 isim arasında kendi seçmeninde en yüksek beğeniye sahip olan isim ise Selahattin Demirtaş oldu. Demirtaş DEM Parti seçmenleri arasında 10 üzerinden 8,9 beğeni puanına sahip.
Rapora göre Erdoğan’ın beğeni düzeyinin en düşük olduğu grup ise 18-24 yaş arası genç seçmen olarak kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
- O dairenin başkanı değişti
- SGK il müdürü görevden alındı!