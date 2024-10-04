Araştırma şirketinden 'alternatif' anket: 'İmamoğlu'nun yasaklı olması halinde...'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 22:01

Güncelleme: 04.10.2024 - 22:02

MetroPOLL Araştırma, katılımcılarına sorular yönelttiği yeni anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasaklı olma' ihtimalini değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarını paylaşan şirketin yöneticisi Özer Sencar, "İmamoğlu’nun siyasal yasaklı olması halinde Erdoğan’la Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik senaryonun sonucunu görmek amacıyla sorulan soru" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun seçenek olarak sunulmadığı ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çıktı.

YAVAŞ ÖNDE

Anket verilerine göre, Mansur Yavaş yüzde 40,3 ile yurttaşların en çok oy vereceği isim oldu. Yavaş'ı yüzde 28,7 ile Erdoğan takip etti.

Özel ise yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer alırken; 'Fikrim yok/Cevap yok' yanıtını verenlerin oranı yüzde 18,4 oldu.

"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" diye sorulan anketin sonuçları şu şekilde yer aldı: