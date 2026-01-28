Çok konuşulacak 'Dışişleri' iddiası: Fuat Oktay, Bakan Fidan'ın ekibini fırçaladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 10:19:00
Haber Merkezi
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda AKP'li başkan Fuat Oktay'ın Dışişleri Bakan'ın Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını “Buraya hazırlıksız geliyorsunuz” diyerek eleştirdiği iddia edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun yaptığı son toplantıda, Komisyon Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert ifadelerle yüklendiği iddia edildi. 

DW Türkçe'nin haberinde yer alan iddiaya göre birçok ülkeyle yapılan ikili anlaşmaların ele alındığı komisyon toplantısında söz alan Oktay, özellikle askeri ve ekonomik boyutu olan anlaşmalara ilişkin yeterli ve net bilgi verilmediğini savundu. Sunumları yetersiz bulan Oktay, bakanlık heyetine dönerek, “Buraya hazırlıksız geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ANLATTIKLARINIZDAN KAFAMDA HİÇBİR ŞEY OLUŞMADI”

İddiaya göre toplantıda Hakan Fidan’ın yardımcılarından biri tarafından yapılan bilgilendirme, Oktay’ı ikna etmedi. Bunun üzerine Oktay, “Anlattıklarınızdan benim kafamda hiçbir şey oluşmadı. Diplomatik konuşuyorsunuz ama yapılan çalışmalar burada izah edilemiyor” diyerek tepkisini sürdürdü. Oktay, bu duruma anlayış göstermeyeceğini de açıkça dile getirdi.

MUHALEFETTEN 'FİDAN GELSİN' ÖNERİSİ

Haberde toplantı sırasında muhalefet milletvekillerinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bizzat komisyona gelerek bilgi vermesi gerektiğini ifade ettiği ancak bu önerinin de Oktay’ın tepkisiyle karşılaştığı belirtildi.  Buna göre, muhalefetin çağrısına yanıt veren Oktay, “Bakan yardımcısı, bakanı temsil eder” diyerek Hakan Fidan’ın toplantıya gelmesine gerek olmadığı görüşünü savundu.

Haberde son iki toplantının da benzer gerginliklere sahne olduğu iddia edildi.  

