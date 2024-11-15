Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi: Erdoğan işaret etti, gazeteci Sinan Burhan canlı yayında açıkladı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:45

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyareti sonrasında uçakta yaptığı açıklamada, “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız” demişti.

ERDOĞAN'IN MESAJI SONRASI KULİSLER HAREKETLENDİ

Erdoğan'ın 'Kabine değişikliği olabilir' mesajından sonra hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi.

Millet Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan da bir kulis geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yaptığı açıklamada, yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Sinan Burhan, “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önce ki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye. Kabine değişikliği noktasında bir bilgi var bende" ifadelerini kullandı.