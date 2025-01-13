Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi: 'Meral Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:42

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:42

AKP'de 31 Mart yerel seçim yenilgisinin ardından yönetimde değişiklik için 23 Şubat tarihi verilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de değişim olacağı ifade ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 8. Olağan Kongre, 23 Şubat’a çekilmişti. Kongre ile birlikte AKP'de yeni parti yönetimi belli olacak.

Öte yandan değişimin sadece AKP ile sınırlı kalmayacağı, kabinede de değişiklik olacak kulislere yansıdı.

AKP kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmin ediliyor.

ÇOK KONUŞULACAK 'MERAL AKŞENER' İDDİASI

Kabine değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ederken İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü yazarı Erdal Sağlam, kabine değişikliği için değişik isimlerin gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşanı Yardımcılığı için Meral Akşener'in kesinleştiği söyleniyor" dedi.

Sağlam, cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının 2'ye çıkarılacağına ilişkin haberler çıktığını anımsattı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Meral Akşener, 5 Haziran 2024 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Erdoğan ile Akşener görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşmiş ve 40 dakika sürmüştü.