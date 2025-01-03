Tolga Akalın'dan Meral Akşener'e çok sert sözler: 'İYİ Parti'yi bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar!'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:09

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve mevcut Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, dün partiden istifa etti. Zorlu'nun gelecek hafta AKP'ye katılması bekleniyor.

Ankara kulislerinde ayrıca şubat ayındaki AKP kongresinde İYİ Parti'den başka milletvekilleri ve belediye başkanlarının da partiye AKP'ye katılacağı konuşuluyor.

'İYİ PARTİYİ HALA BİR ÇAKMA SARIŞININ ÇİFTLİĞİ ZANNEDİYORLAR'

İYİ Parti içindeki tartışmalar devam ederken, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda Genel Başkan Adayı olan Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından partinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Akalın, şunları kaydetti:

"Görünen o ki AKP ve CHP bazı milletvekili transferleri ve teklifleri ile İyi Partinin mirasını bölüşme gayretindeler. Ancak yanılıyorlar. Çok yakında “alayı” İyi Partinin tekrar büyük yürüyüşüne yakinen şahit olacaklar. Onlar İyi Partiyi kuran ruhu bilmiyorlar. Onlar iyi partinin üç-beş milletvekilinden ibaret olmadığını bilmiyorlar. Onlar İyi Partiyi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar."

Mehmet Tolga Akalın'ın isim vermeden 'çakma sarışın' diyerek partinin ilk genel başkanı Meral Akşener'e gönderme yaptığı tahmin edildi.

AKALIN'A İLK TEPKİ BURAK AKBURAK'TAN

Akalın’a cevap Akşener’e yakın İstanbul Milletvekili Burak Akburak’tan geldi, “Yetkili kurulları asla göreve çağırmıyorum" dedi.

Akburak’ın yanıtı şöyle:

“Yeteri derecede ahlak sahibi olanlar, mübarek bir gecede bir kadına, bir anneye her şeyden öte bir insana bu şekilde çirkin bir ithamda bulunmazlar. Bu paylaşımlar artık kronik seyirli psikiyatrik bir hastalık halini aldı. Ayıplamanın, kınamanın kifayetsiz kaldığı bir süreç artık bu. Yetkili kurulları asla göreve çağırmıyorum. Bu paylaşımlar burada yaptırımsız kalsın. Kalsın ki ismi karakterlerinden büyük adamların buna nasıl sessiz kaldıklarını herkes görsün. Küçülsünler, tükensinler artık!”