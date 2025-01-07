Tolga Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak iddia: 'Erdoğan, 31 Mart gecesi Meral Akşener'i istifadan vazgeçirdi'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:04

Kürşad Zorlu'nun istifasıyla İYİ Parti içindeki tartışmalar devam ederken, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda Genel Başkan Adayı olan Mehmet Tolga Akalın, çok konuşulucak iddialarda bulundu.

Akalın 31 Mart gecesi yaşanan seçim hezimeti sonrası dönemin İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Erdoğan’dan gelen telefon sonrası ‘istifadan vazgeçtiğini’ iddia etti.

Akalın ayrıca, yerel seçimler öncesinde Ankara özelinde CHP’yle yaptıkları seçim işbirliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıkları sırada Meral Akşener’in kendilerine haber bile vermeden, “Tek başımıza seçime gireceğiz” açıklaması yaptığını anlattı.

"AKŞENER, ERDOĞAN'IN TALİMAT MEMURUDUR"

Tolga Akalın, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Tolga Akalın, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın siyasi başarının temeli muhalefetini dönüştürmesinden gelir. Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur. Meral Akşener artık siyasetin değil tarihin konusudur."

81 İLDE ‘ÖZÜ BAŞINA’ SEÇİME GİRME KARARI

Tolga Akalın, Meral Akşener’in 31 Mart seçimlerindeki tavrıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu:

Akalın, "Meral Akşenir’in ‘olur’uyla Mansur Yavaş’la görüştük, CHP’yle görüştük; anlaştık. Ankara’daki modeli Türkiye geneline yayacaktık. Herşey tamamdı. Sayın Akşener, pazartesi günü bu konuyla ilgili Genel Merkeze gelip bizimle görüşecekti. Kendisine bilgi de verilmişti. Ancak hasta oldu, gelmedi. Salı günü de gitti Uşak’ta, ’81 ilde tek başımıza seçime giriyoruz’ dedi" diye konuştu.

KÜRŞAD ZORLU'NUN İSTİFASI

Akalın, Kürşad Zorlu'nun istifasına ilişkin ise "Kürşad Zorlu ile 10 gün önce konuştum, böyle bir şey yok diyordu. Bana göre, İYİ Parti'den istifa edeceğini kendi de son anda öğrendi. Bana göre, kendi de şaşırdı. İYİ Parti çözülüyor, İYİ Parti yok oluyor" dedi.

ESMA BEKAR'DAN YALANLAMA

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, programa gönderdiği mesajda “31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmamıştır. HTS kayıtlarına bakılabilir” ifadelerini kullandı.