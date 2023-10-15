Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası: Yeni bir pozisyon için hazırlanıyor

Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:25

Güncelleme: 15.10.2023 - 19:28

Yerel seçimlere 6 aydan kısa bir süre kaldı, kongrelerin çoğunu geride bırakan siyasi partiler adaylarını tek tek çıkarmaya başladı. AKP'de ise kurultay sonrası MHP ile oluşması muhtemel seçim ortaklığında adaylardan biri olması beklenen eski bakan Süleyman Soylu'nun adı İstanbul adayları arasında yer aldı.

Ancak ortaya atılan son iddiada Soylu'nun yerel seçimlerin ardından yeni bir siyasi pozisyon edinmeye hazırlandığı ifade edildi. Gazeteci Sedat Bozkurt kaleme aldığı köşe yazısında, Soylu'nun yakın çevresine adaylık teklifi geldiğinde reddedeceğini söylediğini aktararak seçim sonrası yeni bir siyasi pozisyon için hazırlandığını iddia etti.

Gazeteci Bozkurt, Soylu'nun artık İçişleri Bakanlığı'na dönme isteğinin haber değeri taşımadığını belirterek, "Haber değeri olan bundan sonra ne yapacağı. Herkes gibi ben de bir belediye başkan adaylığı beklentisinde olduğunu tahmin ediyordum. Ama böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini yakın çevresine açıklamış" dedi.

YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Bozkurt yazısının devamında, "Soylu yerel seçimlerin ardından yeni bir siyasi pozisyon edinmeye hazırlanıyor. Sağ seçmende olan desteğini azaltmadan politik geleceğine dair karar verecek. MHP'ye geçiş seçeneği teknik olarak zor olduğundan, yeni parti seçeneği aklının bir köşesinde olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

YERİNE ALİ YERLİKAYA' GELMİŞTİ

Soylu, uzun yıllar İçişleri Bakanlığı görevini yürüttükten sonra kabinenin değişmesiyle görevini eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya devretmişti. İkili arasındaki gerilim kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti.