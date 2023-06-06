Çok konuşulacak Süleyman Soylu iddiası: 'Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için...'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:46

Güncelleme: 06.06.2023 - 13:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı FOX TV canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi hakkında da konuşan Davutoğlu, özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

"BAHÇELİ İLE ARADA SIKINTI DOĞACAĞI İÇİN..."

Eski bakanların milletvekili yapıldığını anımsatan Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Benim gördüğüm tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu tek başına görevden almak istemediği için, Bahçeli ile arasında sıkıntı doğacağı için 'Tüm bakanları vekil yapacağım' dedi. Ama 2 bakanı yeniden aynı göreve getirdi" ifadelerini kullandı.

"BU SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"

İktidarın partisinin, muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" dedi.

GRUP KURMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı?" sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirildiğini işaret etti.