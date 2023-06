İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu dönemi sona erdi: Ali Yerlikaya görevi devraldı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Çankaya Köşkü'nde 100'üncü yıl kabinesini tanıttı. Süleyman Soylu'nun 2016'dan bu yana yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirildiği duyuruldu.

Bugün ise bakanlıklarda gerçekleşen törenle devir teslim töreni yapılıyor.

SOYLU DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan devir teslim töreninde Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan teslim aldı.

Törende konuşan Soylu, "Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince aziz milletimiz ve devletimizin emrinde olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

"TEMEL REFERANSIMIZ HUKUK VE İNSAN HAKLARIDIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanıma şükranlarımı sunuyorum. Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için bir onur. Edirne'den Hakkari'ye bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığı olarak biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm bunları yaparken de tek amacımız Allah rızasıdır."