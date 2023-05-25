Çöpe atılan kimliklerle ilgili dikkat çeken iddia! Sandık görevlileri dikkat

Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 18:01

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin gerçekleştirildiği 14 Mayıs'ın ardından seçime dair pek çok şaibe ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ıslak imzalı tutanaklar ile YSK verilerinin uyuşmazlığını paylaşarak "Oy kaydırıldığını" iddia etti. Bunun yanında İstanbul-Pendik'te oy kullanılan bir okulun yakınında çok sayıda yırtılmış kimlik bulunması tartışmalara neden olmuştu. Olayın hemen ardından polis olay yerini şeritle çevirirken, CHP de olayın araştırılmasına yönelik suç duyurusunda bulunmuştu.

KİMLİKLER NEDEN ÇÖPE ATILDI?

CHP'li Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Hasan Bozkurter, konuya dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ardından bulunan kimliklere dair yorumda bulunan Bozkurter, "Seçimlerde oy kullanıldıktan sonra avuç avuç kimliğin yırtılmış şekilde çöp kutusuna atıldığını gördük. Bu kimlik kartları kesildi ve bulundu. Demek'ki bu kartlar kullanılıcak kimlik kartları değildi. Bir eksiği vardı ki atıldı" dedi.

SANDIK GÖREVLİLERİ DİKKAT!

Sandık görevlilerine uyarıda bulunan Bozkurter, "Kimliklerin ön yüzünde isim ve TC kimlik numarası bulunuyor ancak yeni kimliklerde arka kısımda bir çip bulunuyor. Eğer bu çöpe atılan kartlar doğru ise insanlar nasıl oldu da attı? Sandık başındaki görevli arkadaşlar, kimliğin ön yüzündeki fotoğraf ve TC kimlik numarası uyumuna bakıp seçmene oy kullandırıyor olabilir. Ancak mutlaka arka yüzünde bulunan çipe de bakılmalı. Eğer yeni kimlik olmasına rağmen çip yoksa gelen seçmene kesinlikle oy kullandırılmamalı" ifadelerini kullandı.

"BU KİMLİKLERLE DEFALARCA OY KULLANDIRILABİLİR"

Sandık görevlilerinin olası bir hileyi bu ayrıntı ile önleyebileceğine vurgu yapan Bozkurter, sözlerini şöyle bitirdi:

"Yabancı birtakım kişilere bu çipsiz sahte kimlikler ile defalarca oy kullandırılabilir. O çöpe atılan kimliklerde çiplerin olmadığına dair çok ciddi iddialar var. Çipsiz kimlikle gidip tek bir işlem bile yapamazsınız, bu kimlikler atıldıysa bir eksikleri olmalı. Sandık görevlisi ve müşahit arkadaşlar hangi partiden olursa olsun dikkatli olmalı. Eğer bu duruma dikkat edilirse, bunu eğer yaptılarsa yeniden yapmaya çekineceklerdir. Yapsalar bile bu göze batacaktır."