Çorlu Tren Katliamı davası: Tutuklama kararı çıkarılan TCDD yöneticisi Mümin Karasu, günler sonra tutuklandı
Tekirdağ'daki tren kazasında hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılan dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, karardan 5 gün sonra tutuklandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü’nde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren katliamında 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300’den fazla kişi ise yaralandı.
Tren katliamına ilişkin açılan davanın 11’inci duruşması 5 Ekim 2022 tarihinde Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık 16 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.
Mahkemenin aldığı kararın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Mümin Karasu yakalanıp tutuklanmamıştı.
"HENÜZ BİZE GELEN BİR ŞEY YOK"
Cumhuriyet.com.tr’nin edindiği bilgiye göre ara kararın açıklandığı gün Mümin Karasu’nun tutuklanması için müzekkere hazırlandı. “Şu ana kadar Mümin Karasu’nun yakalanması söz konusu mu?” sorumuzu yanıtlayan yargı kaynakları, “Yok, henüz bize gelen bir şey yok” yanıtını verdi.
Öte yandan Mümin Karasu'nun 6 Ekim tarihinde Kadıköy 1. Noterliği'ne giderek vekaletname çıkardığı ortaya çıktı.
ARTIK CEZAEVİNDE
Davanın 11. duruşmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karasu, bugün avukatıyla Çorlu Adliyesi'ne geldi.
Karasu, ifadesinin ardından Çorlu Cezaevi'ne gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018'de Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tren katliamında 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300'den fazla kişi ise yaralandı.
Katliamın yaşandığı dönemde TCDD 1. Bölge Bakım Müdürü olan Mümin Karasu, TCDD Genel Müdür Danışmanı olarak göreve atanmıştı. Aileler ödül gibi atamaya sert tepki göstermişti.
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