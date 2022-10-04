Çorlu Tren Katliamı ailelerinden çağrı: Üstü örtülmek istenen bir cinayet var

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Çorlu Tren Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin aileleri 5 Ekim’de görülecek 11. duruşma öncesi bir araya gelerek adalet çağrısında bulundu. İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya dava avukatlarından Sevgi Evren, Selvi Yüzbaşıoğlu, Zübeyde Aslan ve kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz katıldı.

"SANIKLARIN TAMAMI HALA TCDD’DE GÖREVLİ"

Dava süreciyle ilgili konuşan avukat Sevgi Evren, “Şu an geldiğimiz aşamada yargılanan 4 sanık dışında sorumlu olanların bir listesi oluştu ve avukatlar tarafından mahkemeye sunuldu. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın başta olmak üzere yardımcıları, bakım daire başkanları silsile yoluyla aşağı doğru devam ederek toplam 26 isimle oluşan bir liste oluştu. Bu liste mahkemeye sunuldu ve mahkeme tarafından davanın 7. celsesinde kabul edildi. Mahkemenin bu kabulünün şu anlamı var, bu 26 kişi bu katliamın yaşanmasında yeterli derecede şüpheye ulaşmıştır” dedi.

26 İSİM HAKKINDA İŞLEM YOK

Evren, “Bu 26 isim hakkında bir yıl boyunca dosyada bir işlem yapılmadı. Ailelerin takibi ve ısrarıyla Galip Özkurşunlu isimli savcıdan dosya alındı. Haklarında yeterli şüphe oluşan 26 kişiden sadece 8 kişinin ifadesi alındı, sadece o 8 kişide yeterli şüphe görüldü. Bu bizler açısından kabul edilebilir bir şey değil. Üzerlerindeki şüpheye ve bilirkişi raporlarına rağmen, 18 kişinin ifadesi hiç alınmadı. 9 tane TCDD çalışanına dava açıldı. Savcılık tarafından suçun taksirle işlendiği yönünde tespit yapılarak iddianame oluşturuldu. Gerek yargılamada gerek savcılık aşamasında biz delillerin belgelerin ve kayıtların TCDD’den istenmemesini, bizzat TCDD’ye giderek arama yapılmasını el konulmasını talep etmemize rağmen hiçbir tespit yapılamamıştır. Bizim talebimiz hukuki hiçbir dayanağı olmayan metinlerin iptal edilmesidir. Mahkemenin ihbar ettiği 26 kişi 25 kez olası kastla ölüme sebebiyet vermekten, 297 kez de kasten yaralamaya sebebiyet vermekten sorumludurlar” dedi.

"BU ADALETSİZLİKTEN HEM BİZ HEM TÜRKİYE ÇOK YORULDU"

Aileler adına konuşan, kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz ise 4 yıldır adil bir yargılanma süreci olmadığını vurgulayarak, “4 yıldır ilerlemeyen bir dava süreci içindeyiz. Savcılık, davaya 9 yeni kişi eklenmiş olmasını konuyu çok ustaca hazırlayarak basına servis etti. Bu 9 kişi zaten davanın başından beri davada olmalıydı, bu kısımları çoktan geçmiş olmalıydık. Ailelerin ve avukatların mücadelesi ile 4 yılın sonunda katliam yağmurdan dolayı oldu kısmına atlatıp, 13 sanığa çıkartılabildi. Savcılık bir algı yaratarak, yeni iddianameyi avukatlara dahi ulaştırmadan basına ulaştırdı. 9 kişiyi yargılamaya dahil ederek çok büyük bir iş yapmışcasına kendileriyle övünüyorlar. Daha üste sorumluluğu taşımamış olmak adalete değil, mevkiilere makamlara yapılmış bir hizmettir. Biz Çorlu Tren Katliamı aileleri olarak takipsizliği kabul etmiyoruz. Davanın Genel Müdürlük sorumluluğuna kadar taşınması için elimizden geleni yapacağız. Bu adaletsizlikten biz de, Türkiye’de çok yoruldu. Burada üstü örtülmek istenen bir cinayet var” diye konuştu.