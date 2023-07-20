Çorlu Tren Katliamı davasında 14. duruşma: Adalet raylar altında

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 14. duruşması, dün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BİLİRKİŞİ EK RAPORU OKUNDU

Duruşmada, bilirkişi ek raporu okundu. Raporda, “Kazaya sebep olan yerel yağışın ve sonrasında yaşanan su taşkınının, özellikle kırsal bölgede ihbar gelmeden öngörülüp ilgili sefer öncesinde yol muayene aracı ile ray kontrolü yapılamaması kusur atfedilebilecek bir durum değildir” dendi. TCDD Genel Müdürlüğü Ar-ge Müdürlüğü ve TCDD. 1. Bölge Müdürlüğü ve yol bakım görevlisi atamaktan sorumlu birim asli kusurlu gösterildi.

Savcı mütalaasında, TCDD’nin üst düzey yetkilileri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması ve sanıkların tutuklanması talebinin reddini istedi. Ayrıca önceki duruşmada üst yönetim hakkında verilen takipsizlik kararının, yeniden değerlendirilmesi istemiyle savcılığa gönderildi. Bilirkişi raporuna beyanda bulunulması için dava 1 Eylül’e ertelendi.

(Mısra Öz)

‘BUGÜN GİT YARIN GEL’

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, duruşma sonrası Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Öz, şunları söyledi: “Bu dava artık kilitlendi. Ne yazık ki bu duruşma ‘Bugün git yarın gel’ duruşmasıydı. Yine adalet Çorlu için rayların altında kaldı.”

Tüm bilirkişi raporlarının gerçek sorumluları işaret ettiğini söyleyen Öz, “Savcı üst yönetim hakkında takipsizlik kararı vermişti, heyet konuyu takipsizliğin yeniden değerlendirilmesi için savcılığa gönderdi. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı yönlendirilmiş olan ‘Takipsizlik kaldırılsın’ talebini kabul etmezse bir sonraki duruşmada kimse ceza almayarak kapatılacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Duruşma öncesi aileler ve dayanışmaya gelenler, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açarak davanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında davanın avukatlarından olup Gezi Davası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay’ın fotoğrafını da taşıdılar.

NE OLMUŞTU?

TCDD’de görevli dört çalışanın tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı altı TCDD çalışanı ve üç mühendis hakkında ek iddianame düzenlemişti. Bununla beraber sanık sayısı 13’e yükseldi. 11. duruşmada dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Vekili Mümin Karasu tutuklanmış, tutukluluğunun 45. gününde tahliye edilmişti. Şu an dava kapsamında tutuklu kimse bulunmuyor.