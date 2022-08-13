Çorum'da konuşan Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı: 'Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini belirten Erdoğan, "Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" dedi.

Erdoğan, konuşma yaptığı meydana asılan bir pankartı okuyarak "Bir poster görüyorum, "Altılı masa menüsü diyorlar." Ne var bu menüde; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var" diye konuştu.

YİNE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Doğalgazla ilgili verdiği 'müjde'lere bir yenisini daha ekleyen Erdoğan, "Avrupa kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Boru hattı projeleriyle ülkemizi en önemli enerji köprüsüne dönüştürdük. Arama sondaj faaliyetlerini kendi gemilerimizle icra ediyoruz. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza yansıması da farklı olacak. Salı günü 4'üncü sondaj gemisini Mersin'den Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz gibi güzel haber alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASADA YALAN ÇORBASI VAR, KOLTUK KEBABI VAR..."

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

3,5 yıllık hasretin ardından dünyanın merkezi Çorum'da yine yüz yüze sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Biz Çorum'u özlemiştik, sizleri çok göresimiz gelmişti. Çorumlu kardeşlerimizin de bizleri göresi gelmiş. Maşallah Çorum bugün de tarih yazıyor. Coşkunuz, sevdanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi bazıları, meydanlardan sokaklara taşan sevgi selini hafife alacaklar.





Bugün Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Güncel yatırım bedeli 3 milyar lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Okulları, Kuran kurslarını, aile sağlığı merkezlerimizle 112 istasyonlarını, ilçe halk kütüphanesini Çorum'un emrine veriyoruz. 15 bin kişi kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak sporcularımızın kullanımına açtık. Stadyumun şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.





Bir poster görüyorum, "Altılı masa menüsü diyorlar." Ne var bu menüde; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var.

"ÜLKEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA MÜHRÜMÜZ VAR"

Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da hep daha iyi ve güzele ulaşmanın mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Gece gündüz demeden gayret gösterdik. Ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Biz eser, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Yeri geliyor Ukrayna'dayız yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Terör bataklığını kurutmak için sınır ötesinde teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da başkalarının silahlarıyla değil, kendi ürettiğimiz silah ve helikopterlerle yapıyoruz.

"ÜLKEMİZİ EN ÖNEMLİ ENERJİ KÖPRÜSÜNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Avrupa kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Boru hattı projeleriyle ülkemizi en önemli enerji köprüsüne dönüştürdük. Arama sondaj faaliyetlerini kendi gemilerimizle icra ediyoruz. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza yansıması da farklı olacak. Salı günü 4'üncü sondaj gemisini Mersin'den Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz gibi güzel haber alacağımıza inanıyorum.

"ZİNCİR MARKETLER DE KENDİLERİNİ AYRALAYACAK"

40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ay çiçeği yağı... Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak.

"CHP VE ŞÜREKASI NAL TOPLAYACAK"

Artık CHP ve şurekası bırakın Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, arkada nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, sadece laf, iftira. Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirerek gelmedi mi? Bunun mesleği bu. Şimdiyse oturduğu koltuktan kalkamıyor. Kasetle genel başkan olduğu partinin milletvekili adaylarının hangi kriterlere belirlendiği ikrar edilmeye başlandı. Ülkenin gündemini meşgul ediyorlar. Bay Kemal'in çok farklı özellikleri var. Birisi de SSK'nın başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi?

"İŞSİZLİKLE İLGİLİ İDDİA ORTAYA ATIYOR"

Şimdi artık bunlar, bu tür adımları atacak durumda değiller. Gittikleri her yerde yalan, yanlış bütün ellerinde olan büyükşehirlerde attıkları doğru dürüst adım yok. Geçen gün işsizlikle ilgili iddia ortaya atıyor. Bu zat bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, kendini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Milleti kandırmaya çalışmıştı. Sadece milleti değil, misafir oldukları kişileri de aldatmışlar.

"CHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÜZÜLÜYORUM"