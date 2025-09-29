Çözüm komisyonunun 13. toplantısında hukukçular dinlenecek: ‘Birlik ve beraberlik için Kürtlere özerklik sağlanmalı’ demişti

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Çözüm Süreci kapsamında kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” 2 Ekim perşembe günü saat 11.00’de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak.

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek 13. toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek. Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk’ün öneri ve görüşlerini alacak.

2007’DEKİ ANAYASA TASLAĞININ MİMARLARINDAN

Komisyonda dinlenecek hukukçular ise yakın zamanda katıldıkları çalıştay veya verdikleri demeçlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda komisyonda dinlenecek Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem önceki gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) resmi kanalı Rudaw’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2007’deki anayasa çalışmasına katılan Erdem, söz konusu taslağa ilişkin; “Bizim Komisyon Başkanı rahmetlik Ergün Özbudun’du (AKP’ye geçen milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un eşi). İki aylık bir süre içerisinde bir taslak metin hazırladık. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla AK Parti’nin kapatılacağına ilişkin tehditler geldiğinden dolayı dönemin başbakanı da o anayasa taslak metnini rafa kaldırıyor” dedi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI’

2007 Anayasa Taslağı’nın Kürt sorununun çözümü için anayasal değişikler öngördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Erdem; “Biz o zaman 42. maddenin son fıkrasında yer alan ve Kürtlerin kendi ana dilinde eğitim görmelerini yasaklayan 42. maddenin son fıkrasını kaldırdık. Vatandaşlığa ilişkin 3 alternatifli bir öneride bulunduk. Bu önerilerde vatandaşlığın Türklükle tanımlanmamasına özen gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı önerisi vardı. Onun dışında vatandaşlığın sadece bir hak olduğu, bunun elde edilmesi ve kaybedilmesine ilişkin esasların yasalar tarafından düzenleneceğini ifade ettik” diye konuştu.

ATATÜRK ÜZERİNDEN ‘ÖZERKLİK’ SAVUNUSU

Erdem; “Atatürk Kürtlere özerklik tanımıştı, yeni anayasada da bu olabilir” iddiasıyla 1921 Anayasası’na atıf yapması dikkat çekti. 1921 Anayasası üzerinden ‘özerklik’ önerisinde bulunan Erdem; “Üniter yapının fetişleştirildiği, tabulaştırıldığı, konuşulmasının, tartışılmasının yasaklandığı bir ülkedeyiz, bir toplumdayız. O nedenle bunun çok makul gerekçelerle anlatılması gerekiyor. Hiç şüphesiz Kürtler açısından düşünüldüğünde bu Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkının tanımasıdır diyeceğiz. Nitekim Mustafa Kemal aynı şeyi söylemiş. Dolayısıyla Kürtler kendi kendilerini yönetmiş olacaklar. Bu çok önemli. Ve 1921 anayasası sosyolojik meşruiyeti yüksek bir meclis tarafından hazırlanmış. Ve bu muhtariyet konusu, özerklik konusu konuşulduğunda kimse itiraz etmemiş” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ‘ÖZERKLİK’ ŞARTI!

“1921 Anayasası’nda tanınan özerkliğin yeniden tanınması mümkün mü?” sorusuna Erdem; “Evet, ben onu demek istiyorum. Birliği ve beraberliği sağlayabilmek için bir takım anayasal ve yasal reformların yapılması gerektiğini Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı) ifade etti. Mademki bütünlüğü sağlayabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor, o zaman nasıl ki özellik tanımışsa bugün içinde tanınması gerekiyor. Kürtlerin istediği özerklik de bir federasyon düzeyinde bir şey değil” yanıtını verdi.

HÜDA PAR’IN ANAYASA ÇALIŞTAYINA KATILMIŞTI

Komisyonda dinlenecek Prof. Dr. Abdurrahman Eren ise HÜDA PAR’ın 13-14 Eylül’de gerçekleştirdiği “Toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa” çalıştayında konuşmacı olarak katılmıştı. Prof. Dr. Eren; “Türkiye’nin anayasa yapım deneyimi ışığında yeni anayasa yapımında yetki ve yöntem sorunu” başlıklı bir konuşmasında; “TBMM Başkanlığı’nda şu an partiler arası uzlaşma süreci yürütülüyor. Araya Terörsüz Türkiye meselesi girince anayasa çalışmaları biraz geri kaldı. Ama artık yetki konusu yerine netleşmiştir. TBMM yeni bir anayasa yapabilir. Böylece 1982 Darbesi’nin vesayetçi kalıntısı alan bu metinden kurtulup yeni bir anayasaya sahip olunabileceğinin, yöntem olunabileceğinin, yöntem olarak bir sorun yok” dedi.