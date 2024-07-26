Cübbeleri çıkardılar! Diyanet İşleri, CHP'ye karşı 'Ak Trol'leri kullanmaya başladı!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 26.07.2024 - 14:47

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçen hafta (19 Temmuz) okutulan Cuma hutbesine CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından gösterilen tepkinin yankıları sürüyor.

CHP Sözcüsü Yücel, haftalık basın toplantısında (22 Temmuz) yaptığı konuşmada, Diyanet'in "kadın ve erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiği" konusunda çağrı ve uyarıda bulunan hutbesi üzerine şöyle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli basın mensupları, bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar! Adam kendini resmen Şeyh'ül-İslam sanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Düzce Akçakoca Merkez Camiinde okuduğu, Cuma hutbesinde “Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine” dair bir şeyler saçmalamış. Diyanetin sınırsız bütçesiyle, saltanat süren bu hadsiz adam, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş! İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine, telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın! Haddini bil. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti! Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye’de kadınlar, siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmazlar."

SİYASİ PARTİ GİBİ

Yücel'in bu sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığının yanıtında ise "Cuma hutbesini, ‘saçmalık’, ‘hadsizlik’ gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek başta ibadet bilinciyle cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır” denildi.

Başkanlığın yanıtının ardından dün de Diyanet-Sen, üyelerini CHP Genel Merkezi önüne taşıyarak partiyi "Saçmalayan CHP haddini aşma!.." pankartıyla protesto etti.

'TROL'LER DE DEVREDE

Bu tepkilerle yetinmeyen Diyanet İşleri yönetimi, AKP'nin sosyal medyada siyasi propagandalarını yürütüp muhalefete karşı tepkileri yöneten ve 'Ak Trol' olarak tabir edilen sosyal medya kullanıcılarını da kullanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan eliyle yapılan bu uygulamada kullanılan 'Ak Trol' ise Abdurrahman Uzun oldu.

Orhan, Uzun'un Deniz Yücel'e "Sen kime meydan okuyorsun lan? Sen kimin ayetine laf söylüyorsun? Sen Kuranla mı kavga ediyorsun? Sen Allah'a mı itiraz ediyorsun? O Cuma hutbesinde söylenilenler Müslümanlar için anlatılan şeyler. Konunun muhatabı Müslümanlar. Sana ne oluyor! Sizin derdiniz Ali Erbaş değil, sizin derdiniz İslam" dediği sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in hutbeyle ilgili hakaret içeren sözleriyle ilgili sosyal medya fenomeni Abdurrahman Uzun öyle bir tepki göstermiş ki ne cevap verecekler merak ediyorum."

CHP'ye karşı 'Ak Trol'leri de sahaya süren Diyanet'in basın müşaviri Burak Orhan, sosyal medya hesabında sık sık muhalefet aleyhine paylaşımlarda bulunmasıyla biliniyor.