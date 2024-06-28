Diyanet'in Cuma hutbesinde alkol 'ahlaksızlık' sayıldı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:17

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:22

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 28 Haziran 2024 tarihli ve "İslam, inandığımız gibi yaşamayı bize emreder" konulu cuma hutbesi yayınlandı.

81 ildeki yaklaşık 90 bin camide okutulmak üzere hazırlanan hutbede, ticarette "helal-haram" ayrımına uyulması hatırlatılarak şöyle denildi:

"Aile hayatımızdan ticaretimize, yeme içmemizden giyim kuşamımıza kadar hayatın her alanında İslam’ın koyduğu ilkelere riayet edersek; kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Öyleyse, eşimizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın, akraba ve komşularımızın haklarını koruyalım. Ticaretimizde helali gözetelim, daha çok kazanmak için harama tevessül etmeyelim. Fahiş fiyat artışlarıyla kimseyi mağdur etmeyelim. Cehennem ateşinden bir parça olan faizden, karaborsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım. "

Hutbede, Müslümanların kaçınması gereken davranışlar sıralanırken alkollü içki tüketimi de "ahlaksızlık" olarak nitelendi.

Hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü kılalım. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira gibi her türlü kötülükten; alkol, kumar, zina ve rüşvet gibi her türlü ahlaksızlıktan kaçınalım. Amellerimizi yok eden kibir, riya, gösteriş ve zulüm gibi haramlardan; Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmekten sakınalım."