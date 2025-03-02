Cübbeli Ahmet, kızının 'çakarlı lüks ciple' görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu: 'O videonun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:06

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:06

İstanbul’da trafik çakarlı lüks cipi kullanan kişinin İsmailağa Cemaati’nin tanınan isimlerinde Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Trafikte insan hayatını tehliye atan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin olarak harekete geçmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da trafik kurallarını ihlal ettiği için tepki çeken çakarlı aracın sahibi Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na çakar- siren tertibatı kurarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 139.165 TL para cezası verildiğini duyurmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Cübbeli Ahmet, kızının çakarlı araç kullanmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı’na konuk olan Cübbeli, "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRI YAPACAĞI GÜN SERVİS EDİLDİ"

Cübbeli şöyle devam etti:

"Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan.”

"5 BİNDEN FAZLA TEHDİT GELDİ"

“Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."