Görüntüler tepki çekmişti... Çakarlı lüks cipi Cübbeli Ahmet'in kızı kullanıyormuş!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:32

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:32

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti.

CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKTI!

Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.



