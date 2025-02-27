Görüntüler tepki çekmişti... Çakarlı lüks cipi Cübbeli Ahmet'in kızı kullanıyormuş!

İstanbul’da trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı lüks cipi kullananın İsmailağa Cemaati’nin tanınan isimlerinde Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

Görüntüler tepki çekmişti... Çakarlı lüks cipi Cübbeli Ahmet'in kızı kullanıyormuş!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:32

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti.

CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKTI!

Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.



Etiketler: #Cübbeli Ahmet #Yüsra Ünlü Palazoğlu

İlgili Haberler

Cübbeli Ahmet, Suriyelilerin gidişine neden 'üzüldüğünü' anlattı: 'Cemaat eksilecek, Türkler camiye gelmiyor ki!'

Cübbeli Ahmet, Suriyelilerin gidişine neden 'üzüldüğünü' anlattı: 'Cemaat eksilecek, Türkler camiye gelmiyor ki!'
TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'dan 'Cübbeli Ahmet' hakkında suç duyurusu: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'dan 'Cübbeli Ahmet' hakkında suç duyurusu: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur
Seren Serengil'den çok konuşulacak açıklama: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı'

Seren Serengil'den çok konuşulacak açıklama: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler