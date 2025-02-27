Cübbeli Ahmet'in kızı olduğu ortaya çıkmıştı: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:55

Güncelleme: 27.02.2025 - 21:57

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti. Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahıs hakkında 139 bin 165 lira para cezası işlemi uygulandığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

#Beşiktaş İlçesi, Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili basın açıklaması?? pic.twitter.com/XGEhIZxoeT — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) February 27, 2025

NE OLMUŞTU?

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” demişti.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuşmuştu.