Çukurova’da sanat ve kültürde yeni dönem: Opera binası, film platosu projeleriyle Orhan Bayram kentin çehresini değiştirecek

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:56

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:56

İş İnsanı Orhan Bayram, Çukurova’nın yapısal problemlerine çözüm bulmak, ilçenin çehresini değiştirmek amacıyla CHP’den Çukurova Belediye Başkanı Aday Adayı oldu. “Başka bir Çukurova” sloganıyla adaylığını duyuran Bayram, Çukurova’nın afetlere dirençli bir kent haline gelmesi, yatay mimariyi benimsemesi ve ürettiği birçok projeyle modern bir görünüme kavuşması için yola çıktığının altını çiziyor.

Orhan Bayram, seçimleri kazandığı takdirde, Çukurova Belediyesi’nin her yönüyle şeffaf, halkın denetimine açık ve sokakları pırıl pırıl bir ilçe oluşturma hedefini benimseyen bir belediyecilik anlayışına sahip olacağını söylüyor. Bayram, projeleri arasında modern bir kütüphane, opera binası ve birçok sosyal merkezin olduğunu, bu projelerin Çukurova’yı başka bir çehreye büründüreceğini ve ilçeye modern bir görünüm kazandıracağını ifade ediyor.

“Çukurova yalnızca tarım açısından değil, fikir açısından da bereketli”

Orhan Bayram, Çukurova’nın yalnızca tarım açısından değil, fikir açısından da bereketli topraklara sahip olduğunu vurguluyor. İlçenin birçok yazara, oyuncuya, şarkıcıya ve fikir adamına ilham veren bir bölgede kurulduğunun ve bu bölgenin adını taşıdığının altını çizen Bayram, “Çukurova’da plato kuracağız, Adanalı oyuncular daha çok sahnede, daha çok kamera önünde olacak” diyerek bu özelliğe katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Yaşam tarzlarına saygılı, emekten yana bir belediyecilik

Kendini “özgürlükçü ve Atatürkçü bir sosyal demokrat” olarak tanımlayan Bayram, Çukurova’nın sosyal belediyecilik ile daha fazla kalkınacağını söylüyor. Orhan Bayram, yaşam ve düşünce tarzlarına saygılı, emekten yana bir belediyecilik anlayışı benimsediğini, bu anlayışın Çukurova’dan tüm Türkiye’ye yayılması adına çalışacağını vurguluyor.

Bayram, belediyeciliğin makam ve mevki hırsıyla değil, yaşanılan kente karşı kendini adama hissiyle yapılması gerektiğini, bu şekilde iyi şeyler yapmak zorunda hissedileceğini ifade ediyor. Bayram bu sözleriyle, izleyeceği belediyecilik anlayışına dair bir perspektif çiziyor.